Новый завод Lexus за $2 млрд: почему Toyota делает ставку на технологию Tesla

Японская корпорация Toyota Motor планирует использовать собственное оборудование для гигакастинга при производстве электромобилей на новом заводе Lexus стоимостью 2 миллиарда долларов в Китае.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Это решение является частью глобальной стратегии, призванной остановить падение продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке. По словам главного технического директора Хироки Накадзимы, компания разрабатывает соответствующую технологию сами по себе.

В настоящее время предприятие в Шанхае находится в стадии строительства, а серийное производство авто должно начаться в 2027 году. Руководство считает этот шаг большим шансом кардинально изменить исходную производственную систему.

Конкуренция с китайскими гигантами

Завод Lexus станет первой площадкой, где Toyota применит гигантские печати, пытаясь вернуть конкурентоспособность в Китае, где на рынке электромобилей доминируют местные бренды.

Технология, первоначально разработанная Tesla Inc. и уже применяемые BYD и Xiaomi, позволяет формировать целые секции шасси как единственную деталь.

Это заменяет десятки элементов, ранее нуждавшихся в сварке, и экономит время, оборудование и рабочую силу. В настоящее время испытания технологии продолжаются в Японии. В то же время у гигакастинга есть и недостатки: высокая стоимость оборудования, меньшая гибкость при изготовлении различных моделей и более дорогой ремонт после аварий.

Кризис на рынке

Сейчас Toyota и ее европейские конкуренты сталкиваются с сокращением рынка в Китае, где потребители сдерживают издержки из-за кризиса в сфере недвижимости и предпочитают местные электрокары.

За первые восемь месяцев года продажи Toyota в стране упали на 19%. Выступая в техническом центре в Брюсселе, Накадзима подчеркнул, что компания продолжает придерживаться многопрофильной стратегии.

Наряду с технологиями автоматизации производства и миллиардными инвестициями в оборудование концерн параллельно развивает направления гибридных двигателей, электромобилей и водородных топливных элементов.

Напомним, что мировые продажи японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. в июле 2026 года сократились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 912 683 автомобилей. Показатель демонстрирует непрерывное падение уже шестой месяц.