Новий завод Lexus за $2 млрд: чому Toyota робить ставку на технологію Tesla

Японська корпорація Toyota Motor планує використовувати власне обладнання для гігакастингу під час виробництва електромобілів на новому заводі Lexus вартістю 2 мільярди доларів у Китаї.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Це рішення є частиною глобальної стратегії, покликаної зупинити падіння продажів на найбільшому у світі автомобільному ринку. За словами головного технічного директора Хірокі Накадзіми, компанія розробляє відповідну технологію власними силами.

Наразі підприємство у Шанхаї перебуває на стадії будівництва, а серійне виробництво авто має розпочатися у 2027 році. Керівництво вважає цей крок великим шансом кардинально змінити вихідну виробничу систему.

Конкуренція з китайськими гігантами

Завод Lexus стане першим майданчиком, де Toyota застосує гігантські преси, намагаючись повернути конкурентоспроможність у Китаї, де на ринку електромобілів домінують місцеві бренди.

Технологія, яку початково розробила Tesla Inc. і яку вже застосовують BYD та Xiaomi, дозволяє формувати цілі секції шасі як єдину деталь.

Це замінює десятки елементів, які раніше потребували зварювання, та заощаджує час, обладнання і робочу силу. Наразі випробування технології тривають у Японії. Водночас гігакастинг має й недоліки: висока вартість обладнання, менша гнучкість при виготовленні різних моделей та дорожчий ремонт після аварій.

Криза на ринку

Зараз Toyota та її європейські конкуренти стикаються зі скороченням ринку в Китаї, де споживачі стримують витрати через кризу у сфері нерухомості та віддають перевагу місцевим електрокарам.

За перші вісім місяців року продажі Toyota в країні впали на 19%. Під час виступу в технічному центрі в Брюсселі Накадзіма наголосив, що компанія продовжує дотримуватися багатопрофільної стратегії.

Поряд із технологіями автоматизації виробництва та мільярдними інвестиціями в обладнання, концерн паралельно розвиває напрямки гібридних двигунів, електромобілів та водневих паливних елементів.

Нагадаємо, що світові продажі японського автовиробника Toyota Motor Corp. у липні 2026 року скоротилися на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 912 683 автомобілів. Показник демонструє безперервне падіння вже шостий місяць поспіль.