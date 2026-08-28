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Продажі Toyota падають шостий місяць поспіль через слабкий попит у Китаї

Toyota
Продажі Toyota падають шостий місяць поспіль через слабкий попит у Китаї / Unsplash

Світові продажі японського автовиробника Toyota Motor Corp. у липні 2026 року скоротилися на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 912 683 автомобілів. Показник демонструє безперервне падіння вже шостий місяць поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Глобальне виробництво автоконцерну, включно з дочірньою компанією Daihatsu Motor, у липні знизилося на 1,4% — до 934 953 одиниць. Головними чинниками спаду стали ціновий тиск на ринку Китаю та нестабільність на Близькому Сході.

Регіональна динаміка та виклики на ринках

Ситуація з продажами бренду в різних регіонах світу виглядає так:

  • Китай: спільні продажі брендів Toyota та Lexus у липні впали на 24% у річному вимірі. Причиною стало зростання цін на пальне та сильна конкуренція з боку місцевих виробників електромобілів (зокрема компанії BYD);
  • Близький Схід: реалізація скоротилася майже на 45% через логістичні перебої та здорожчання сировини й нафти;
  • Північна Америка, Європа та Японія: попит залишається стабільним або зростає завдяки високій популярності гібридних моделей.

Попри регіональні труднощі, автоконцерн прогнозує зростання річних продажів гібридних автомобілів до рекордної позначки у понад 5 млн одиниць за підсумками календарного року. 

Крім того, компанія підвищила прогноз операційного прибутку на фінансовий рік, що закінчується в березні 2027 року, до 3,4 трлн єн на тлі стійкого попиту на гібриди в США та сприятливого для експортерів курсу слабкої єни.

Нагадаємо, банківська група MUFG посунула Toyota з першого місця у списку найдорожчих компаній Японії. Банківський гігант Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. уперше за десятиліття очолив національний ринок за рівнем капіталізації.

Автор:
Максим Кольц

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