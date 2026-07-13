Toyota більше не найдорожча компанія Японії: хто обійшов автогіганта

Банківський гігант Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) піднявся на перше місце в списку найдорожчих публічних компаній Японії. Це перший випадок за останні десятиліття, коли фінансова установа очолила національний ринок, посунувши багаторічного лідера — автоконцерн Toyota.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Акції найбільшого банку країни зросли на 2,3%, досягнувши рекордної позначки у 3541 єну. Завдяки цьому ринкова капіталізація MUFG зросла до 42 трильйонів єн (близько 259 мільярдів доларів). Банку вдалося випередити як автогіганта Toyota Motor Corp. (оцінюється у близько 41 трильйон єн), так і великого виробника мікросхем пам'яті Kioxia Holdings Corp. (36,7 трильйона єн).

Позитивну динаміку демонструє весь фінансовий сектор Японії — акції іншої великої банківської групи, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., також оновили історичний максимум, піднявшись на 1,6%.

Кінець епохи від'ємних ставок та зростання прибутків

Стрімке подорожчання японських банківських активів розпочалося після того, як Банк Японії у березні 2024 року остаточно згорнув політику від'ємних процентних ставок. Це дозволило комерційним банкам суттєво підвищити вартість кредитів для бізнесу та населення.

Така ситуація кардинально відрізняється від кризи попередніх десятиліть, коли після обвалу "економіки мильної бульбашки" на початку 1990-х років банки загрузли у тривалих дефляційних процесах та величезних обсягах проблемних боргів.

Наразі японський Центробанк провів уже чотири додаткових етапи підвищення, довівши базову ставку до 1%. Такий крок збільшує маржу банків за рахунок розширення розриву між відсотками за кредитами та депозитами. За внутрішніми оцінками керівництва MUFG, кожне подальше підвищення ставки на 0,25% приноситиме фінустанові додатково 180 мільярдів єн чистого відсоткового доходу щорічно.

Нагадаємо, продажі Toyota падають четвертий місяць поспіль через кризу на Близькому Сході. Глобальні обсяги реалізації автомобілів японської корпорації (разом із дочірньою маркою Daihatsu) за підсумками травня скоротилися на 7,4% — до 885 207 одиниць.