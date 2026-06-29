Продажі Toyota падають четвертий місяць поспіль через кризу на Близькому Сході

Глобальні продажі японської корпорації Toyota Motor за підсумками травня знизилися на 7.4% порівняно з минулим роком — до 885 207 автомобілів, разом із дочірньою компанією Daihatsu. Падіння показників автогіганта триває вже чотири місяці поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Головними причинами падіння стали затяжні збої в логістиці на Близькому Сході та конкуренція на ринку Китаю. Попри угоду між США та Іраном про припинення конфлікту, Ормузька протока відкривається дуже повільно, а поодинокі напади на судна досі тривають. Через це Toyota та інші автовиробники продовжують страждати від розірваних ланцюжків постачань і подорожчання сировини.

В результаті травневі продажі Toyota на Близькому Сході обвалилися одразу на 38.6%, а в Китаї, де місцеві виробники електромобілів активно витісняють іноземні бренди, падіння становило 31.7%. Глобальне виробництво компанії за місяць також скоротилося на 5.8% — до 857 765 машин.

Автогігант готується до зниження прибутків

Через геополітичну нестабільність компанії довелося погіршити свої фінансові прогнози:

Втрати експорту: щороку Toyota постачає на Близький Схід близько 500–600 тисяч машин. Фінансовий директор компанії Таканорі Азума зазначив, що через конфлікт під ударом опиниться трохи менше половини цього обсягу.

Падіння прибутку: компанія прогнозує зниження операційного прибутку у фінансовому році, що триватиме до березня 2027 року, до 3 трильйонів єн ($18.8 мільярда). Це значно менше за торішній рекорд у 3.8 трильйона єн і не виправдовує попередніх очікувань аналітиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі Toyota падають через зниження попиту на ключових ринках. Тоді японська корпорація заявляла про падіння глобальних продажів автомобілів за підсумками квітня, що було пов'язано зі стрімким скороченням купівельної спроможності в тому ж таки Китаї та країнах Близького Сходу.