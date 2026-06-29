Продажи Toyota падают четвертый месяц подряд из-за кризиса на Ближнем Востоке

Глобальные продажи японской корпорации Toyota Motor по итогам мая снизились на 7.4% по сравнению с прошлым годом – до 885 207 автомобилей вместе с дочерней компанией Daihatsu. Падение показателей автогиганта длится уже четыре месяца подряд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Главными причинами падения стали затяжные сбои в логистике на Ближнем Востоке и конкуренция на рынке Китая. Несмотря на соглашение между США и Ираном о прекращении конфликта, Ормузский пролив открывается очень медленно, а единичные нападения на суда продолжаются. Поэтому Toyota и другие автопроизводители продолжают страдать от разорванных цепочек поставок и подорожания сырья.

В результате майские продажи Toyota на Ближнем Востоке обвалились сразу на 38,6%, а в Китае, где местные производители электромобилей активно вытесняют иностранные бренды, падение составило 31,7%. Глобальное производство компании за месяц также сократилось на 5.8% – до 857 765 машин.

Автогигант готовится к снижению доходов

Из-за геополитической нестабильности компании пришлось усугубить свои финансовые прогнозы:

Потери экспорта: ежегодно Toyota поставляет на Ближний Восток около 500-600 тысяч машин. Финансовый директор компании Таканори Азума отметил, что из-за конфликта под ударом окажется чуть меньше половины этого объема.

Падение прибыли: компания прогнозирует снижение операционной прибыли в финансовом году, которое продлится до марта 2027 года, до 3 триллионов иен ($18.8 миллиарда). Это значительно меньше прошлогоднего рекорда в 3.8 триллиона иен и не оправдывает предыдущих ожиданий аналитиков.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Toyota падают из-за снижения спроса на ключевых рынках. Тогда японская компания заявляла о падении глобальных продаж автомобилей по итогам апреля, что было связано со стремительным сокращением покупательной способности в том же Китае и странах Ближнего Востока.