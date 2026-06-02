Toyota впервые за более чем 20 лет перестала быть самой дорогой компанией Японии

Автомобильный производитель и промышленный гигант Toyota впервые за более чем двадцать лет потерял статус крупнейшей компании Японии по рыночной капитализации. Новым лидером японского рынка стал технологичный гигант SoftBank.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times .

Смена лидера произошла благодаря масштабному спросу на технологии искусственного интеллекта, поднявшего акции японских технокомпаний до рекордных уровней. С начала года акции SoftBank подорожали почти на 73%.

Очередной исторический скачок стоимости, более чем на 8% за один день, произошел в понедельник после заявления SoftBank о намерении инвестировать до 75 миллиардов евро в создание обширной сети вычислительных кластеров ИИ во Франции. В настоящее время рыночная капитализация компании превышает 46 триллионов иен (около 288 миллиардов долларов).

ИИ-мания на рынке и падение Toyota

Главным двигателем интереса к SoftBank является ее значительная доля в капитале OpenAI (разработчика ChatGPT) и масштабные амбиции в сфере искусственного интеллекта, что превратило корпорацию в главный драйвер японского фондового рынка. На этом фоне индекс Nikkei 225, преимущественно состоящий из технологических компаний, с начала 2026 года вырос почти на 30% и впервые в истории превысил отметку в 67 000 пунктов.

Toyota же продемонстрировала негативную динамику. По итогам торгов в понедельник рыночная стоимость автопроизводителя упала почти на 4,5% — до уровня ниже 46 триллионов иен (менее 288 миллиардов долларов). Это позволило SoftBank опередить многолетнего лидера. До этого момента Toyota постоянно оставалась самой дорогой компанией страны с 2003 года, когда она обогнала телекоммуникационную группу NTT Docomo.

Эксперты отмечают, что такая ситуация отражает изменение приоритетов инвесторов, для которых смелое принятие рисков и харизматическое лидерство в сфере новейших технологий сейчас весят больше традиционного для японского бизнеса сосредоточения на постепенном совершенствовании процессов и прочных балансах.

Напомним, глобальные продажи Toyota падают из-за снижения спроса на ключевых рынках. По итогам апреля 2026 г. корпорация Toyota Motor зафиксировала падение объемов реализации автомобилей в мире. Негативная динамика показателей производителя продолжается уже третий месяц подряд, что обусловлено стремительным сокращением покупательской активности на таких важных зарубежных рынках, как Китай и Ближнего Востока.