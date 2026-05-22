Toyota — лидер новых авто, а украинцы массово переходят на гибриды: как изменился авторынок в 2026 году

В 2026 году украинский авторынок окончательно изменился под влиянием дорогостоящего горючего, электромобилей и онлайн-продаж через "Дію". Лидерами среди новых авто остаются японские и европейские бренды, тогда как среди подержанных машин украинцы и дальше предпочитают "народные" модели с дешевым ремонтом и экономным расходом топлива.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал аналитик Остап Новицкий.

В сегменте новых легковых автомобилей в 2026 году пятерка лидеров выглядит так:

Toyota Renault Skoda Volkswagen Hyundai

Эти бренды удерживают позицию благодаря широкой дилерской сети, наличию автомобилей в салонах и репутации массового и надежного транспорта, объясняет Новицкий.

Особенно он выделяет Toyota, которая активно делает ставку на гибридные модели, экономность и высокую ликвидность на вторичном рынке.

Volkswagen вдвое опережает конкурентов на "вторичке"

На рынке подержанных легковушек ситуация другая. Здесь абсолютным лидером остается Volkswagen, который, по словам аналитика, "количественно всегда вдвое обходит ближайшего конкурента".

Топ-5 подержанных авто в 2026 году:

Volkswagen Renault Audi BMW Skoda

Причина популярности Volkswagen — репутация "простого и ремонтопригодного" автомобиля, сформировавшаяся еще в 1990-х годах.

Похожую нишу занимает Skoda — за те же деньги покупатель часто получает более оснащенный автомобиль без потери качества.

В то же время, Renault удерживает позиции благодаря экономным дизельным моделям с мотором 1,5 литра, которые даже при высоких ценах на топливо остаются дешевыми в эксплуатации.

Украинцы больше не боятся китайских авто

Одним из главных трендов 2026 года аналитик называет изменение отношения украинцев к китайским брендам и электромобилям. По словам Новицкого, модели BYD, Zeekr и Xiaomi уже перестали быть экзотикой.

"Появление Xiaomi SU7 или топового Zeekr на улицах вызывает не удивление, а практический интерес к характеристикам", — говорит эксперт.

Даже владельцы Tesla все чаще рассматривают китайские электромобили как альтернативу следующей покупке, добавляет он.

Китайские бренды стали заходить и в сегмент коммерческого транспорта. В частности, дизельный пикап Chery Himla уже попал в топ-10 новых коммерческих автомобилей рядом с Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

Дорогой бензин трансформирует рынок

Ключевым фактором изменений на авторынке Новицкий называет резкий рост цен на топливо. По его словам, украинцы все чаще отказываются от крупных бензиновых кроссоверов в пользу более экономных моделей.

"Машина с расходом 15 литров бензина становится финансово токсичным активом", — отмечает он.

На вторичном рынке это уже привело к застою неэкономных автомобилей. Люди массово списывают подержанные машины с двигателями внутреннего сгорания на металлолом.

Отдельно эксперт обращает внимание на смену тренда с дизеля на гибриды и электромобили. Если раньше дизель считался самым экономичным вариантом, то сейчас из-за более дорогого дизельного топлива покупатели все чаще выбирают бензиновые гибриды или электрокары.

Похожая ситуация и с автомобилями на газе — установка ГБО уже не дает экономии, которую обеспечивало несколько лет назад.

Почти треть продаж авто перешла в онлайн.

Еще один заметный тренд – стремительная цифровизация рынка. По словам Новицкого, около 30% внутреннего рынка подержанных авто уже перешло в онлайн благодаря сервисам "Дія".

"Люди больше не хотят сложных схем проверки и переоформления. Почти треть б/у автомобилей покупается так же быстро, как новый смартфон", — резюмирует аналитик.

