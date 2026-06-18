Глава НБУ допускает приватизацию ПриватБанка и Ощадбанка

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный допускает возможность приватизации государственных ПриватБанка и Ощадбанка, однако считает, что соответствующие решения должны приниматься в рамках комплексной стратегии развития государственного банковского сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

"Приват – почему нет? Ощад – почему нет? У каждого госбанка есть те или иные наработки, договоренности, уровень заинтересованности с инвесторами. Где-то ЕБРР, где-то IFC, где-то другие инвесторы", – сказал он.

По словам Пышного, стратегия должна определить сектора работы государственных банков, ключевые показатели их эффективности, перспективы разгосударствления и согласование этих планов с развитием фондового рынка.

Глава НБУ отметил необходимость собрать все эти элементы в единое комплексное стратегическое видение.

Он отметил, что стратегия развития государственного банковского сектора должна быть подготовлена до конца июня, после чего вокруг нее ожидается обсуждение. В то же время Пышный уточнил, что Нацбанк в этом процессе будет выступать участником дискуссии, а не разработчиком стратегии.

Напомним, в НБУ рассказали о планах продажи акций ПриватБанка на фондовой бирже. Национальный банк рассматривает возможность первичного размещения акций на фондовой бирже государственного ПриватБанка.