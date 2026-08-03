УЗ повышает стоимость отдельных услуг для грузов: новые цены будут действовать с сентября

АО "Укрзализныця" с 1 сентября 2026 года изменяет стоимость отдельных услуг и работ, связанных с перевозкой грузов. Цены на услуги филиала "Центр транспортной логистики" индексируют в соответствии с фактическим индексом цен производителей во втором квартале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.

УЗ обновляет тарифы для грузовых клиентов

В компании сообщили об индексации стоимости в соответствии с фактическим индексом цен производителей во втором квартале 2026 года. Уровень коррекции составляет 106,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Новые цены начнут действовать с 1 сентября.

Изменения будут касаться ряда услуг, в частности, декларирования транзитных грузов на пограничных передаточных станциях, информационного обслуживания, использования собственных транспортеров перевозчика, а также транспортно-экспедиторских услуг.

Кроме того, обновится стоимость сопровождения транспортеров специальным вагоном с бригадой сопровождения и пользования служебно-техническим вагоном, переоборудованным для перевозки караула с сопровождением.

Напомним, с 1 августа 2026 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине выросли на 30%, а с 1 января 2027 года запланировано еще одно повышение – на 15%. Для промышленных предприятий и экспортеров это означает увеличение расходов на перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге.