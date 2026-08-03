Более 100 тысяч в месяц: в каких госорганах Украины платят самые высокие зарплаты

Средний уровень начисленной заработной платы работников центральных органов исполнительной власти в июне вырос на 7 тыс. грн. против июня прошлого года и достиг 66,84 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В ведомстве объясняют это сезонным фактором - выплатой оздоровительных во время отпусков, а также единовременными выплатами (выплаты при увольнении, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов или компенсации за неиспользованные дни отдыха).

Топ-5 ведомств с самыми высокими средними зарплатами в июне 2026 года:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 107,2 тыс. грн;

– 107,2 тыс. грн; Антимонопольный комитет Украины – 98,4 тыс. грн;

– 98,4 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 97,9 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины – 96,4 тыс. грн;

– 96,4 тыс. грн; Счетная палата – 94,5 тыс. грн.

Средняя выплата работникам аппаратов органов судебной власти центрального уровня составила 71,46 тыс. грн .

Наибольшие доходы зафиксированы у судей высших инстанций (Верховный Суд, Конституционный Суд, ВРП, ВККС и ВАКС).

В июне 2026 года среднее начисленное судейское вознаграждение колебалось в пределах от 197,8 тыс. грн до 446,7 тыс. грн .

Согласно данным Минфина, фактическая численность госслужащих по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократилась на 1,6 тыс. человек и составила 165,6 тыс. человек. Специалисты распределены по следующим направлениям:

108,6 тыс. человек - в центральных государственных органах и их территориальных подразделениях;

- в центральных государственных органах и их территориальных подразделениях; 34 тыс. человек - в органах судебной власти;

- в органах судебной власти; 23 тыс. человек - в местных государственных (военных) администрациях.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине выросла до 32,8 тыс. грн, а самые высокие выплаты традиционно зафиксировали в столичном регионе.