Оклады работников культуры вырастут на 70%: кто и когда получит более высокие зарплаты

Кабинет Министров Украины, по предложению Минкульта и Минэкономики, принял постановление о начале первого этапа реформы оплаты труда в сфере культуры. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Запускаем реформу оплаты труда в сфере культуры. Повышаем до 70% должностные оклады работников уже с 1 января 2027 года. Команда Минкульта вместе с коллегами пол года нарабатывала решение для увеличения оплаты. Вместе с этим готовим следующий этап — переход к современной, справедливой и прозрачной модели вознаграждения", — отметила министерская.

Новые правила предусматривают следующие условия повышения должностных окладов:

на 70% возрастут оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры, определенные Единой тарифной сеткой, а также работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги;

на 40% увеличатся оклады для работников государственных и коммунальных учреждений, чьи ставки установлены с применением коэффициентов повышения до 1,3 включительно.

Заступница министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак в свою очередь подчеркнула, что " повышение должностных окладов работников культуры - это не отдельное решение для одной отрасли, а начало комплексной реформы оплаты труда всей бюджетной сферы" .

Областные ОВА и Киевская городская военная администрация получили поручение обеспечить исполнение постановления в учреждениях культуры, относящихся к сфере их управления.

Как отметили в ведомстве, реформа оплаты труда является одной из ключевых мер Стратегии развития культуры в Украине до 2030 года. Она должна повысить престиж работы в области культуры, помочь сохранить профессиональных специалистов .

Напомним, в июне Украина и Международная организация труда (МОТ) подписали Программу достойного труда на 2026-2029 годы, которая направлена на создание производительной занятости, развитие человеческого капитала и поддержку бизнеса