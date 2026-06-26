В Минэкономики заявили о дефиците кадров и до 5 млн человек вне рынка труда

Основной проблемой украинского рынка труда остается острый дефицит рабочей силы, в то время как от 3,5 до 5 млн человек трудоспособного возраста по разным причинам не вовлечены в экономическую деятельность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак, информирует "Интерфакс-Украина".

О проблеме рынка труда Украины

По ее словам, недостаток работников стал одним из ключевых вызовов для бизнеса. Сейчас около 75% украинских предприятий испытывают кадровый дефицит, а отдельные компании вынуждены прекращать деятельность именно из-за нехватки персонала.

В то же время, отметила чиновник, в Украине есть значительный резерв рабочей силы - от 3,5 до 5 млн человек трудоспособного возраста, которые остаются вне рынка труда. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, ветеранах, внутренне перемещенных лицах и женщинах, которые сталкиваются с разными барьерами для трудоустройства.

По мнению Дарьи Марчак, одной из главных задач государства является создание условий, которые позволят этим категориям граждан полноценно интегрироваться в рынок труда и преодолеть существующие препятствия.

Для этого, по ее словам, необходимо пересмотреть подходы к профессиональной подготовке, развитию компетенций и обеспечить доступ к современным программам переквалификации, чтобы люди могли быстрее адаптироваться к актуальным потребностям работодателей.

Добавим, в течение января – мая 2026 через Государственную службу занятости работу искали почти 341 тысяча человек. Анализ заявок выявил значительный разрыв: в торговле и бухгалтерии преобладают женщины, в то время как среди водителей и трактористов большинство составляют мужчины.