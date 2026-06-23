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Рынок труда Украины 2026: каким вакансиям отдают предпочтение женщины и мужчины

трудоустройство, поиск работы
Названы профессии с наибольшим дисбалансом мужских и женских резюме. / Freepik

В течение января — мая 2026 через Государственную службу занятости работу искали почти 341 тысяча человек. Анализ заявок выявил значительный разрыв: в торговле и бухгалтерии преобладают женщины, в то время как среди водителей и трактористов большинство составляют мужчины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

К профессиям, на которые совершенно одинаково отзываются мужчины и женщины, относятся инженеры, техники, врачи ветеринарной медицины и полицейские инспекторы.

В ряде других сфер зафиксирован существенный гендерный разрыв. В частности, наибольшее количество заявок от женщин наблюдается на следующих позициях:

  • продавец продовольственных товаров - 15 тысяч заявок от женщин против 286 от мужчин;
  • продавщица-консультантка - 8,6 тысячи обращений от женщин против 492 от мужчин;
  • кухарка - 7,9 тысячи запросов от женщин против 405 от мужчин;
  • бухгалтерка - 6285 соискателей работы против 226 соискателей.

К профессии, где по количеству отправленных отзывов существенно преобладают мужчины, относятся:

  • водитель автотранспортных средств - 7,2 тысяч соискателей работы и 87 искатель;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства - 2 тысячи мужчин и 42 женщины;
  • охранник - 2,7 тысячи заявок от мужчин и 1 тысяча от женщин;
  • машинист или кочегар котельной - 2,4 тысячи мужчин и 1 тысяча женщин;
  • слесарь-ремонтник - 1,4 тысячи мужчин и 42 женщины.

Как отмечают в госслужбе, вакансии в отраслях, где традиционно работает больше женщин, среди которых медицинская сестра, швея, кассирша и администратор, открыты для всех кандидатов независимо от пола.

Главным условием есть готовность пройти соответствующую подготовку в центрах профессионально-технического образования. В то же время для женщин, стремящихся овладеть специальностями традиционного преимущества мужской занятости, действует программа обучения по специальному экспериментальному проекту.

Напомним, рак рабочей силы остается главным препятствием для деятельности украинских предприятий в военное время. Пока кадровый дефицит испытывают рекордные 69% компаний. Это самый высокий показатель за все время проведения ежемесячных исследований.

Автор:
Татьяна Ковальчук