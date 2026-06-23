Ринок праці України 2026: яким вакансіям віддають перевагу жінки та чоловіки

Впродовж січня – травня 2026 року через Державну службу зайнятості роботу шукали майже 341 тисяча людей. Аналіз заявок виявив значний розрив: у торгівлі та бухгалтерії переважають жінки, тоді як серед водіїв та трактористів більшість становлять чоловіки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

До професій, на які абсолютно однаково відгукуються чоловіки та жінки, належать інженери, техніки, лікарі ветеринарної медицини та інспектори поліції.

У низці інших сфер зафіксовано суттєвий гендерний розрив. Зокрема, найбільша кількість заявок від жінок спостерігається на таких позиціях:

продавчиня продовольчих товарів — 15 тисяч заявок від жінок проти 286 від чоловіків;

продавчиня-консультантка — 8,6 тисячі звернень від жінок проти 492 від чоловіків;

кухарка — 7,9 тисячі запитів від жінок проти 405 від чоловіків;

бухгалтерка — 6285 шукачок роботи проти 226 шукачів.

До професії, де за кількістю надісланих відгуків суттєво переважають чоловіки, належать:

водій автотранспортних засобів — 7,2 тисячі шукачів роботи та 87 шукачок;

тракторист-машиніст сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва — 2 тисячі чоловіків та 42 жінки;

охоронник — 2,7 тисячі заявок від чоловіків та 1 тисяча від жінок;

машиніст або кочегар котельної — 2,4 тисячі чоловіків та 1 тисяча жінок;

слюсар-ремонтник — 1,4 тисячі чоловіків та 42 жінки.

Як зазначають у держслужбі, вакансії у галузях, де традиційно працює більше жінок, серед яких медична сестра, швачка, касирка та адміністраторка, є відкритими для всіх кандидатів незалежно від статі.

Головною умовою є готовність пройти відповідну підготовку у центрах професійно-технічної освіти. Водночас для жінок, які прагнуть опанувати спеціальності з традиційною перевагою чоловічої зайнятості, діє програма навчання за спеціальним експериментальним проєктом.

Нагадаємо, брак робочої сили залишається головною перешкодою для діяльності українських підприємств у воєнний час. Наразі кадровий дефіцит відчувають рекордні 69% компаній. Це найвищий показник за весь час проведення щомісячних досліджень.