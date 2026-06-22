Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,92

51,75

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Роботодавці масово шукають продавців: які ще професії найзатребуваніші

ноутбук, жінка
У яких областях найбільше вакансій у 2026 році / Freepik

На “Єдиному порталі вакансій” найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві - понад 71 тисяча, що становить близько третини всіх наявних вакансій в Україні. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко, інформує "Інтерфакс-Україна".

У яких областях найбільше вакансій? 

За його словами, зростання кількості вакансій у столиці та відносно безпечних регіонах пов’язане з внутрішньою міграцією населення та релокацією бізнесу. Водночас на прифронтових територіях економічна активність залишається нижчою.

Серед областей найбільше вакансій зафіксовано на Львівщині - понад 22 тис. пропозицій, на Дніпропетровщині - 18 тис., Київщині — 16 тис., Одещині - 14 тис. та Харківщині - 11 тис. Найменше вакансій налічується у Луганській області - лише 207.

Найбільший попит на ринку праці спостерігається у сфері торгівлі та послуг. Зокрема, роботодавці шукають близько 17 тис. продавців і майже 7 тис. адміністраторів.

У Державному центрі зайнятості пояснюють, що високий попит на такі професії зумовлений значною плинністю кадрів. Часто змінюють місце роботи продавці, офіціанти, баристи, вантажники та підсобні працівники. Також стабільно затребуваними залишаються водії, бухгалтери, юристи та економісти, вакансії для яких відкриваються практично в усіх галузях економіки.

Нагадаємо, у прифронтових регіонах найбільше бракує продавців, водіїв, кухарів, різноробочих. Водночас ряд професій перестали фіксувати у списку вакансій. Роботодавці в цих регіонах переглядають свої запити та адаптують кадрову політику до нових викликів. 

Автор:
Ольга Опенько