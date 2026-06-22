Роботодавці масово шукають продавців: які ще професії найзатребуваніші

На “Єдиному порталі вакансій” найбільше пропозицій роботи зосереджено у Києві - понад 71 тисяча, що становить близько третини всіх наявних вакансій в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко, інформує "Інтерфакс-Україна".

У яких областях найбільше вакансій?

За його словами, зростання кількості вакансій у столиці та відносно безпечних регіонах пов’язане з внутрішньою міграцією населення та релокацією бізнесу. Водночас на прифронтових територіях економічна активність залишається нижчою.

Серед областей найбільше вакансій зафіксовано на Львівщині - понад 22 тис. пропозицій, на Дніпропетровщині - 18 тис., Київщині — 16 тис., Одещині - 14 тис. та Харківщині - 11 тис. Найменше вакансій налічується у Луганській області - лише 207.

Найбільший попит на ринку праці спостерігається у сфері торгівлі та послуг. Зокрема, роботодавці шукають близько 17 тис. продавців і майже 7 тис. адміністраторів.

У Державному центрі зайнятості пояснюють, що високий попит на такі професії зумовлений значною плинністю кадрів. Часто змінюють місце роботи продавці, офіціанти, баристи, вантажники та підсобні працівники. Також стабільно затребуваними залишаються водії, бухгалтери, юристи та економісти, вакансії для яких відкриваються практично в усіх галузях економіки.

Нагадаємо, у прифронтових регіонах найбільше бракує продавців, водіїв, кухарів, різноробочих. Водночас ряд професій перестали фіксувати у списку вакансій. Роботодавці в цих регіонах переглядають свої запити та адаптують кадрову політику до нових викликів.