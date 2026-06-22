Работодатели массово ищут продавцов: какие еще профессии самые востребованные

На Едином портале вакансий больше всего предложений работы сосредоточено в Киеве — более 71 тысячи, что составляет около трети всех имеющихся вакансий в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко, информирует "Интерфакс-Украина".

В каких областях больше всего вакансий?

По его словам, рост количества вакансий в столице и в относительно безопасных регионах связан с внутренней миграцией населения и релокацией бизнеса. В то же время, на прифронтовых территориях экономическая активность остается ниже.

Среди областей больше всего вакансий зафиксировано на Львовщине - более 22 тыс. предложений, на Днепропетровщине - 18 тыс., Киевщине - 16 тыс., Одесщине - 14 тыс. и Харьковщине - 11 тыс. Меньше всего вакансий насчитывается в Луганской области - всего 207.

Самый большой спрос на рынке труда наблюдается в сфере торговли и услуг. В частности, работодатели ищут около 17 тыс. продавцов и около 7 тыс. администраторов.

В Государственном центре занятости объясняют, что высокий спрос на такие профессии обусловлен значительной текучестью кадров. Часто сменяют место работы продавцы, официанты, баристы, грузчики и подсобные работники. Также стабильно востребованы водители, бухгалтеры, юристы и экономисты, вакансии для которых открываются практически во всех отраслях экономики.

Напомним, в прифронтовых регионах больше всего не хватает продавцов, водителей, поваров, разнорабочих. В то же время, ряд профессий перестали фиксировать в списке вакансий. Работодатели в этих регионах пересматривают свои запросы и адаптируют кадровую политику к новым вызовам.