Які професії зникли з ринку у прифронтових регіонах і які зарплати отримують працівники

У прифронтових регіонах найбільше бракує продавців, водіїв, кухарів, різноробочих. Водночас ряд професій перестали фіксувати у списку вакансій. Роботодавці в цих регіонах переглядають свої запити та адаптують кадрову політику до нових викликів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Щоб оцінити стан ринку праці в прифронтових регіонах, експерти дослідили рівень зарплат, актуальні вакансії та попит серед шукачів роботи. Аналіз охопив Запорізьку, Харківську, Сумську, Херсонську та Миколаївську області.

Яких працівників найбільше шукають у прифронтових регіонах

Найбільший попит серед роботодавців у прифронтових областях зберігається на продавців. У травні 2026 року кількість вакансій для цієї категорії працівників зросла на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найвищі медіанні зарплати продавцям пропонують у Херсонській області – 16,3 тис. грн. У Харківській області цей показник становить 16 тис. грн, у Запорізькій – 15,7 тис. грн, у Миколаївській – 15 тис. грн, а в Сумській – 14,5 тис. грн.

Другою за популярністю серед роботодавців стала професія водія. Найвигідніші умови пропонують у Харківській області, де медіанна зарплата сягає 32,5 тис. грн. У Херсонській області водії можуть розраховувати на 30 тис. грн, тоді як у Сумській, Запорізькій та Миколаївській областях медіанна оплата праці становить 27,5 тис. грн.

Стабільно високим залишається попит і на різноробочих. Найактивніше таких працівників шукають роботодавці Харківської області, де медіанна зарплата у травні 2026 року досягла 22,5 тис. грн – це найвищий показник серед досліджуваних прифронтових регіонів. У Запорізькій області різноробочим пропонують близько 21 тис. грн, а в Миколаївській та Сумській – близько 20 тис. грн.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях роботодавці також активно шукали кухарів. У Миколаївській та Запорізькій областях медіанна зарплата для таких фахівців становить 18,5-19 тис. грн, тоді як у Херсонській – 15 тис. грн.

Крім того, значну кількість вакансій у прифронтових регіонах відкривають для вантажників, барист, продавців-консультантів, автослюсарів та охоронців, що свідчить про стабільний попит на персонал у сферах торгівлі, логістики та обслуговування.

Як змінився попит на роботу в прифронтових регіонах

Попри збільшення кількості вакансій у прифронтових областях, інтерес кандидатів до окремих професій поступово знижується. Найбільше відгуків традиційно отримують вакансії продавців, однак порівняно з травнем минулого року активність шукачів на такі пропозиції зменшилася на 20%.

Зниження інтересу також зафіксовано до вакансій будівельників (-22%), швачок (-21%), автослюсарів (-18%) та продавців-консультантів (-17%). Це може свідчити як про скорочення кількості доступних кандидатів у регіонах, так і про зміну пріоритетів на ринку праці.

Водночас низка професій демонструє протилежну тенденцію. Найбільше зростання кількості відгуків у травні 2026 року спостерігалося на вакансії різноробочих (+14%), барист (+13%) та касирів (+12%). Також дещо збільшився інтерес до роботи водієм – кількість відгуків на такі вакансії зросла на 3%.

Які професії майже зникли з ринку

Дослідження також показало, що окремі спеціальності практично втратили попит з боку роботодавців у прифронтових областях. Упродовж травня 2025-2026 років у Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях майже не фіксували вакансій для брокерів, керівників відділів продажів, менеджерів, супервайзерів, юристів, копірайтерів, аудиторів, фотографів і SMM-менеджерів.

Така ситуація свідчить про зміщення фокусу роботодавців у бік професій, необхідних для забезпечення операційної діяльності бізнесу, торгівлі, логістики та сфери послуг, тоді як попит на частину офісних і вузькопрофільних спеціалістів залишається обмеженим.

Висновок

Попри складну безпекову ситуацію, ринок праці у прифронтових регіонах продовжує функціонувати. Роботодавці найчастіше відкривають вакансії у сферах торгівлі, логістики та фізичної праці.

Водночас кількість відгуків на значну частину пропозицій зменшується, що може свідчити про дефіцит кадрів і поступове переміщення робочої сили до більш безпечних регіонів. Загалом попит з боку роботодавців зосереджений переважно на робітничих спеціальностях, тоді як офісні професії представлені значно менше.

Нагадаємо, наразі кадровий дефіцит відчувають рекордні 69% компаній. Це найвищий показник за весь час проведення щомісячних досліджень.