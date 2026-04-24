Українці обирають безпеку замість роботи: ринок праці стикається з дефіцитом кадрів
Українці дедалі частіше спочатку обирають безпечне місце проживання, а вже потім шукають роботу, що змінює структуру ринку праці та посилює дефіцит кадрів у низці регіонів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє економіст Олег Педзин.
За його словами, традиційна модель, коли люди обирали роботу і вже під неї житло, фактично зникла. Сьогодні ключовим критерієм стала безпека, а роботу українці шукають уже після переїзду.
Це спричиняє активну внутрішню міграцію — із прифронтових регіонів до центральних областей, а звідти на захід країни. У результаті на ринку праці формується дисбаланс: в одних регіонах виникає дефіцит працівників, в інших — зростає конкуренція за робочі місця.
Водночас ринок праці залишається функціональним, і роботу знайти можливо, зокрема завдяки поширенню дистанційної зайнятості. Саме вона дозволяє українцям жити в безпечніших регіонах і працювати на компанії з інших міст або країн.
Найбільший попит на працівників зараз фіксується у таких секторах:
- оборонно-промисловий комплекс
- виробничі підприємства
- сфера послуг у безпечніших регіонах
Окремим фактором, який впливає на ринок праці, залишаються мобілізаційні обмеження, зокрема для чоловіків, що додатково ускладнює підбір персоналу.
Постійна міграція населення також посилює нерівномірність ринку: безпечні регіони отримують додатковий приплив робочої сили, тоді як небезпечні території стикаються з її відтоком.
Нагадаємо, уряд уже намагається вирішити проблему дефіциту кадрів: у 2026 році запущено експериментальний проєкт підготовки фахівців під конкретні запити роботодавців. У межах програми передбачені гранти до 30 тис. грн на навчання, зокрема для потреб оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей.