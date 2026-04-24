Українці обирають безпеку замість роботи: ринок праці стикається з дефіцитом кадрів

Українці дедалі частіше спочатку обирають безпечне місце проживання, а вже потім шукають роботу, що змінює структуру ринку праці та посилює дефіцит кадрів у низці регіонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє економіст Олег Педзин.

За його словами, традиційна модель, коли люди обирали роботу і вже під неї житло, фактично зникла. Сьогодні ключовим критерієм стала безпека, а роботу українці шукають уже після переїзду.

Це спричиняє активну внутрішню міграцію — із прифронтових регіонів до центральних областей, а звідти на захід країни. У результаті на ринку праці формується дисбаланс: в одних регіонах виникає дефіцит працівників, в інших — зростає конкуренція за робочі місця.

Водночас ринок праці залишається функціональним, і роботу знайти можливо, зокрема завдяки поширенню дистанційної зайнятості. Саме вона дозволяє українцям жити в безпечніших регіонах і працювати на компанії з інших міст або країн.

Найбільший попит на працівників зараз фіксується у таких секторах:

оборонно-промисловий комплекс

виробничі підприємства

сфера послуг у безпечніших регіонах

Окремим фактором, який впливає на ринок праці, залишаються мобілізаційні обмеження, зокрема для чоловіків, що додатково ускладнює підбір персоналу.

Постійна міграція населення також посилює нерівномірність ринку: безпечні регіони отримують додатковий приплив робочої сили, тоді як небезпечні території стикаються з її відтоком.

Нагадаємо, уряд уже намагається вирішити проблему дефіциту кадрів: у 2026 році запущено експериментальний проєкт підготовки фахівців під конкретні запити роботодавців. У межах програми передбачені гранти до 30 тис. грн на навчання, зокрема для потреб оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей.