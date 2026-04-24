Украинцы выбирают безопасность вместо работы: рынок труда сталкивается с дефицитом кадров

Украинцы все чаще изначально выбирают безопасное место жительства, а уже потом ищут работу, которая изменяет структуру рынка труда и усиливает дефицит кадров в ряде регионов.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает экономист Олег Педзин.

По его словам, традиционная модель, когда люди выбирали работу и уже под нее жилье фактически исчезла. Сегодня ключевым критерием стала безопасность, а работу украинцы ищут уже после переезда.

Это приводит к активной внутренней миграции — из прифронтовых регионов в центральные области, а оттуда на запад страны. В результате на рынке труда формируется дисбаланс: в одних регионах возникает дефицит работников, в других – растет конкуренция за рабочие места.

В то же время рынок труда остается функциональным, и найти работу возможно, в частности благодаря распространению дистанционной занятости. Именно она позволяет украинцам жить в более безопасных регионах и работать на компании из других городов или стран.

Наибольший спрос на работников сейчас фиксируется в следующих секторах:

оборонно-промышленный комплекс

производственные предприятия

сфера услуг в более безопасных регионах

Отдельным фактором, влияющим на рынок труда, остаются мобилизационные ограничения, в частности для мужчин, что дополнительно усложняет подбор персонала.

Постоянная миграция населения также усиливает неравномерность рынка: безопасные регионы получают дополнительный приток рабочей силы, в то время как опасные территории сталкиваются с ее оттоком.

Напомним, правительство уже пытается решить проблему дефицита кадров : в 2026 году запущен экспериментальный проект подготовки специалистов под конкретные запросы работодателей. В рамках программы предусмотрены гранты до 30 тыс. грн на обучение, в частности, для нужд оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей.