Украинская разработка для фронта: Минобороны одобрило электромотоциклы Wolfstorm

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах отечественные электромотоциклы Wolfstorm, известные как “Штурмовые волки”.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинская разработка для фронта

Новое транспортное средство разработано специально для выполнения боевых задач и сочетает мобильность классических кроссовых мотоциклов с преимуществами электротехники.

Одной из главных особенностей новинки является бесшумная работа и отсутствие теплового следа, что позволяет значительно снизить риск обнаружения при выполнении задач. Кроме того, электромотоцикл способен перевозить двух военнослужащих с полным комплектом снаряжения даже по сложной пересеченной местности.

Разработан для фронтовых условий

Wolfstorm создан по схеме mid drive, когда электродвигатель расположен в центральной части конструкции. Такое техническое решение обеспечивает оптимальное распределение веса, лучшую управляемость и высокую эффективность движения по бездорожью, подъемам и сложным участкам маршрута.

Мотоцикл весит 105 кг, развивает скорость до 80 км/ч и может преодолевать до 100 км без подзарядки. Мощность электродвигателя составляет 8 кВт, а привод на заднее колесо реализован через цепную передачу, как в классических мотоциклах. Также модель оборудована задним ходом, что облегчает маневрирование в полевых условиях.

Быстрая зарядка и высокая грузоподъемность

Полная зарядка аккумулятора занимает около четырех часов. В то же время, конструкция предусматривает возможность оперативной замены батареи, что позволяет быстро вернуть технику к выполнению задач.

Грузоподъемность "Штурмового волка" составляет 200 кг. Это позволяет перевозить двух бойцов вместе с дополнительным оборудованием, боекомплектом или другим снаряжением.

Для разведки, логистики и эвакуации

Минобороны отмечают, что электромотоциклы могут выполнять широкий спектр задач на передовой. Их планируется использовать для проведения разведки, транспортировки саперных групп, доставки грузов, перемещения расчетов беспилотных комплексов, патрулирования, охраны объектов и эвакуации.

Специалисты отмечают, что мотоциклы остаются одним из самых востребованных видов транспорта на фронте рядом с пикапами. Благодаря высокой мобильности, скорости и способности передвигаться там, где нет дорог, они позволяют оперативно выполнять задачи и обеспечивать подразделения в условиях сложной логистики.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.