Українська розробка для фронту: Міноборони схвалило електромотоцикли Wolfstorm

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах вітчизняні електромотоцикли Wolfstorm, відомі як “Штурмові вовки”.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українська розробка для фронту

Новий транспортний засіб розроблений спеціально для виконання бойових завдань та поєднує мобільність класичних кросових мотоциклів із перевагами електротехніки.

Однією з головних особливостей новинки є безшумна робота та відсутність теплового сліду, що дозволяє значно знизити ризик виявлення під час виконання завдань. Крім того, електромотоцикл здатний перевозити двох військовослужбовців із повним комплектом спорядження навіть складною пересіченою місцевістю.

Розроблений для фронтових умов

Wolfstorm створений за схемою mid drive, коли електродвигун розташований у центральній частині конструкції. Таке технічне рішення забезпечує оптимальний розподіл ваги, кращу керованість та високу ефективність руху на бездоріжжі, підйомах і складних ділянках маршруту.

Мотоцикл важить 105 кілограмів, розвиває швидкість до 80 км/год та може долати до 100 кілометрів без підзарядки. Потужність електродвигуна становить 8 кВт, а привід на заднє колесо реалізований через ланцюгову передачу, як у класичних мотоциклах. Також модель обладнана заднім ходом, що полегшує маневрування в польових умовах.

Швидка зарядка та висока вантажопідйомність

Повне заряджання акумулятора займає близько чотирьох годин. Водночас конструкція передбачає можливість оперативної заміни батареї, що дозволяє швидко повернути техніку до виконання завдань.

Вантажопідйомність "Штурмового вовка" становить 200 кілограмів. Це дає змогу перевозити двох бійців разом із додатковим обладнанням, боєкомплектом або іншим спорядженням.

Для розвідки, логістики та евакуації

У Міноборони зазначають, що електромотоцикли можуть виконувати широкий спектр завдань на передовій. Їх планують використовувати для проведення розвідки, транспортування саперних груп, доставки вантажів, переміщення розрахунків безпілотних комплексів, патрулювання, охорони об'єктів та евакуації.

Фахівці наголошують, що мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних видів транспорту на фронті поряд із пікапами. Завдяки високій мобільності, швидкості та здатності пересуватися там, де відсутні дороги, вони дозволяють оперативно виконувати завдання та забезпечувати підрозділи в умовах складної логістики.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.