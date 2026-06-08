30 компаній отримали дозвіл Міноборони на створення приватних груп ППО

Міністерство оборони надало 30 компаніям право створити приватні групи протиповітряної оборони. Такі підрозділи мають посилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп ППО. Близько половини з них надійшли від операторів та підприємств критичної інфраструктури, решта — від приватного сектору.

Групи кількох підприємств уже виконують бойові завдання. За наявними даними, вони збили понад 20 російських безпілотників, зокрема розвідувальні БпЛА типу Zala та ударні дрони типу Shahed. Серед збитих цілей був і реактивний безпілотник.

Приватні групи ППО працюють як частина національної системи протиповітряної оборони. Їхню діяльність координує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Для бізнесу та держави цей механізм важливий, оскільки дозволяє залучити додаткові ресурси для захисту критичної інфраструктури й підприємств, які регулярно стають цілями російських атак.

Станом на 1 травня таких компаній було 24.

Нагадаємо, створення локальної системи захисту від безпілотників для великого промислового майданчика або енергетичного об’єкта в Україні може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Через регулярні атаки дронів бізнес, енергетика та міста дедалі частіше розглядають можливість створення власних систем протидії таким загрозам.