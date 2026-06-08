30 компаний получили разрешение Минобороны на создание частных групп ПВО

Министерство обороны предоставило 30 компаниям право создать частные группы противовоздушной обороны. Такие подразделения должны усилить защиту объектов, систематически подвергающихся атакам российских беспилотников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Всего в Минобороны подали 43 заявки на создание групп ПВО. Около половины из них поступили от операторов и предприятий критической инфраструктуры, остальные от частного сектора.

Группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задания. По имеющимся данным, они сбили более 20 российских беспилотников, в том числе разведывательные БПЛА типа Zala и ударные дроны типа Shahed. Среди сбитых целей был и реактивный беспилотник.

Частные группы ПВО работают как часть национальной системы противовоздушной обороны. Их деятельность координирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

Для бизнеса и государства этот механизм важен, поскольку позволяет привлечь дополнительные ресурсы для защиты критической инфраструктуры и предприятий, регулярно стающих целями российских атак.

По состоянию на 1 мая таких компаний было 24.

Напомним, создание локальной системы защиты от беспилотников для крупной промышленной площадки или энергетического объекта в Украине может стоить от $250 до $500 тыс. и более. Из-за регулярных атак дронов бизнес, энергетика и города все чаще рассматривают возможность создание собственных систем противодействия таким угрозам.