Частная ПВО в Украине: еще 24 компании присоединились к системе

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Как работает частная ПВО в Украине

В Украине расширяется система частной противовоздушной обороны: к проекту присоединились еще 24 компании из разных регионов, в частности, Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской и Закарпатской областей.

Инициатива была запущена в конце 2025 года при поддержке Министерства обороны Украины с целью усиления защиты работников и производственных объектов, которые часто становятся целями атак вражеских дронов.

Частные подразделения интегрированы в общую систему противовоздушной обороны и работают под координацией Воздушных сил ВСУ .

В состав таких групп входят гражданские специалисты, прошедшие специальную подготовку, получившие необходимые сертификаты и допуски для выполнения задач в рамках национальной системы ПВО.

Напомним, создание локальной системы защиты от беспилотников для крупной промышленной площадки или энергетического объекта в Украине может стоить от $250 до $500 тыс. и более. Из-за регулярных атак дронов бизнес, энергетика и города все чаще рассматривают возможность создания собственных систем противодействия таким угрозам.

Добавим, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.