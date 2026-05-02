"ДТЭК Нафтогаз" хочет продлить долг до 2029 года и повысить ставку: как реагируют инвесторы

"ДТЭК Нафтогаз" продлила до 7 мая срок сбора согласий владельцев еврооблигаций на $425 млн по их реструктуризации. Компании не хватает менее 2% голосов для согласования предложенных условий, поскольку на 30 апреля поддержку оказали владельцы 88,87% бумаг при необходимом пороге более 90%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Реструктуризация предусматривает пролонгацию погашения долга на три года – до конца 2029 года – и повышение ставки доходности с 6,75% до 9,875% годовых. Начисление повышенной ставки планируется с 30 апреля 2026 года.

Компания также предложила график частичного погашения:

$27,5 млн - 30 апреля 2026 года

по $27,5 млн каждые полгода - 30 июня и 31 декабря

остаток - 31 декабря 2029 года

В случае недостижения 90% согласия "ДТЭК Нафтогаз" может применить альтернативный механизм реструктуризации, нуждающийся в поддержке либо 50% собственников, либо 75% от общего объема долга. Однако в таком случае инвесторы не получат вознаграждение за согласие в $2,75 млн.

Компания обосновывает необходимость реструктуризации ряда факторов. Среди ключевых — валютные ограничения Национального банка, усложняющие трансграничные платежи, а также последствия российских обстрелов, повредивших инфраструктуру и требующих около 25 млн евро на восстановление.

Финансовые показатели тоже ухудшились. Консолидированный доход от реализации газовой продукции сократился с 27,04 млрд. грн. в 2023 году до 19,84 млрд. грн. в 2024 году, что связано с естественным истощением скважин. Добыча в 2025 году составила около 1,3 млрд куб. м и, по прогнозам, останется на подобном уровне в 2026 году.

Отдельно компания просит кредиторов согласовать изменения в корпоративную структуру, в частности создание специальных проектных компаний (SPV) для разработки глубоких месторождений. Речь идет о сложных участках с глубиной более 6250 метров, которые нуждаются в значительных инвестициях и привлечении партнеров.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает временно не публиковать финансовую отчетность до завершения военного положения, ссылаясь на регуляторные ограничения по раскрытию информации.

Таким образом, компания пытается избежать дефолта по еврооблигациям, балансируя между интересами кредиторов и собственными финансовыми ограничениями в условиях войны.

На рынке облигации компании торгуются ниже номинала – около 92,6%, что отражает риски и ожидания инвесторов по реструктуризации.

Заметим, что ранее ДТЭК заявлял, что полностью контролирует свой долговой портфель и не планирует никаких принудительных списаний долга.

Напомним, еще в 2023 году "Нафтогаз" выполнил условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году, совершив необходимые платежи. Таким образом, компания вышла из дефолта.