"Нафтогаз" заявив про вихід із дефолту

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виконала умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 та 2026 роках, здійснивши необхідні платежі. Таким чином, компанія вийшла з дефолту.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається,що станом на 20 вересня компанія виконала кредитні зобовʼязання перед інвесторами за єврооблігаціями

"Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає можливість нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він додав, що компромісу вдалося досягти також завдяки фінансовим та юридичним радникам.

Раніше "Нафтогаз України" завершив процес офіційного отримання згоди (consent solicitation) інвесторів на реструктуризацію єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року. Понад 85% власників євробондів підтримали пропозицію компанії.

Чому "Нафтогаз" оголосив дефолт

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій "Нафтогазу" з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести їх погашення на 2026 рік. Натомість власники євробондів з погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники облігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у визначений строк, що 26 липня 2022 року призвело до дефолту НАК по двом з трьох випусків євробондів. Після цього "Нафтогаз" зробив власникам облігацій нову пропозицію.

Домовленостей щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року НАК з інвесторами досягли 31 травня вже 2023 року, а 26 червня умови такої реструктуризації погодив Кабінет міністрів.