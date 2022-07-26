Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не зміг виплатив кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії. Про це 26 липня повідомляє пресслужба НАК.

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"Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат "Нафтогазу" власникам єврооблігацій.

Пресслужба повідомляє, що 21 липня 2022, Кабмін своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб НАК погоджувати з ним будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії. Керівництво "Нафтогазу" завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення виплат власникам єврооблігацій.

"У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії. Однак Кабмін не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов’язання перед власниками єврооблігацій", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Нагадаємо, що під час засідання 25 липня уряд України прийняв документи, якими запропонував власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 млн доларів відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року.

Зазначимо, що компанія "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів.

На сьогодні на ринку в обігу знаходяться три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн з прибутковістю 7,62%.