Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нефтегаза"

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба НАК.

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"Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - заявили компании.

Согласно сообщению, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" владельцами еврооблигаций.

21 июля 2022 года, Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК "Нафтогаз Украины", своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям Компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление выплат владельцам еврооблигаций.

"В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта" по еврооблигациям компании. Однако Кабмин не предоставил должностным лицам "Нефтегазу" разрешения выполнить обязательства перед владельцами еврооблигаций", - сообщает пресс-служба "Нефтегаза".

Напомним, что во время заседания 25 июля правительство Украины приняло документы, которыми предложило владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 млн долларов отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года.

Отметим, что компания "Нефтегаз" не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов.

На сегодняшний день на рынке в обращении находятся три выпуска еврооблигаций "Нефтегаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн. · с доходностью 7,62%.