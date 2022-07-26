Україна просить інвесторів "Укравтодору" та "Укренерго" відстрочити виплату боргів

Під час засідання 25 липня уряд України прийняв документи, якими запропонував власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 млн доларів відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Про це 25 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кабмін прийняв аналогічний документ щодо "Укренерго". Інвестори володіють облігаціями держкомпанії на суму 825 млн доларів.

"Очікуємо, що кредитори підтримають звернення України. В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань", — додав очільник українського уряду.

Нагадаємо, раніше в презентації, підготовленій до організованого JPMorgan глобального колу з інвесторами було сказано, що Україна очікує від Національної енергетичної компанії "Укренерго" та Державного агентства автомобільних доріг пропозиції щодо відстрочення виплати за їхніми єврооблігаціями.

Зазначимо, що компанія "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету міністрів дозвіл на здійснення такої виплати. Компанія має намір підготувати власникам єврооблігацій нову пропозицію.

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