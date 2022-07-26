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"Укренерго" заробила перші півмільярда гривень на експорті електроенергії до ЄС
Національна енергетична компанія "Укренерго" заробила перші 500 млн. гривень на аукціонах з доступу до міждержавних електромереж на кордонах зі Словаччиною та Румунією. Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Укренерго" продовжує заробляти гроші для держави. Понад 500 млн грн принесе їй продаж доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною лише за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС. Це результат високої конкуренції на аукціонах щодо доступу до міждержавних електромереж, які Укренерго проводить за прозорими європейськими правилами", - йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, у кожному з аукціонів брало участь від 6 до 13 учасників. При цьому у напрямку Румунії у більшості торгів – 10 і більше компаній, а у напрямку Словаччини – понад 6 компаній. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано понад 200 учасників.
У повідомленні сказано, що ціна електроенергії в ЄС перевищує українську в кілька разів. Наразі Укренерго реалізує на аукціонах усю доступну пропускну спроможність зв'язків із Румунією та Словаччиною – 100 МВт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Доходи від експорту дозволять державі вчасно підготуватися до опалювального сезону – закупити вугілля, профінансувати ремонт енергоблоків електростанцій та мереж. Водночас надходження від доступу до міждержавних мереж під час війни можна було б направити для розрахунків на балансувальному ринку, щоб дати виробникам електроенергії ресурс для підготовки до зими, але для цього необхідні зміни до Закону України "Про ринок електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перехрестях з Румунією та Словаччиною за 24 дні становила 7,7 тис. грн/МВт. При цьому найбільша середньозважена ціна перетину була на аукціонах для постачання 26 липня – 14,6 тис. грн/МВт.
"Сьогодні Україна може експортувати електроенергію до Румунії, Словаччини та Угорщини, доступна величина міждержавних зв'язків у ці країни – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається до Польщі (210 МВт) та Молдови (доступно 600 МВт). Обсяги експорту української електроенергії до Європи поступово розширюватись за домовленістю з ENTSO-E. Також тривають роботи з розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі", - повідомляє Укренерго.
Нагадаємо, 30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до ЄС. Початковий обсяг експорту становив 100 МВт.
У свою чергу, в Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.