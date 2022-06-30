Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу

Спустя всего три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт электроэнергии пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению.

Премьер отметил, что потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.

"После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее до лучших европейских стандартов. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как стала драйвером нашей интеграции в ЕС", - убежден Шмыгаль.

Отметим, в Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.