Сколько Украина заработает на экспорте электроэнергии в ЕС

В Министерстве электроэнергии прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года. Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль в интервью телеканалу "Суспільне".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По ее словам, Украина заработает еще больше на экспорте э/э в будущем после получения права поставлять в ЕС свою энергию.

"К концу года при нормальных условиях мы сможем заработать около 1,5 млрд евро. Украинская система работает синхронно с системой Евросоюза с марта, и сейчас ЕС открывает нам техническую возможность запускать коммерческие потоки и зарабатывать на этом деньги. Нам очень важно, что, несмотря на войну, мы смогли это сделать на 2,5 года раньше, чем планировалось", — рассказал Зеркаль.

В настоящее время все украинские линии готовы поставлять электроэнергию в Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу.

Кроме того, ГП НАЭК "Энергоатом" заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. С 04 июня началась поставка украинской электроэнергии в Молдову.

Напомним, Молдова и Украина прошли интеграцию с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран полностью синхронизировались с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com