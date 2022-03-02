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Категория
Энергетика
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ENTSO-E одобрила синхронизацию с энергосистемами Украины и Молдовы

ENTSO-E одобрила синхронизацию с энергосистемами Украины и Молдовы

Операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E. Об этом сказано в сообщении ENTSO-E.

"ENTSO-E и ее операторы-члены понимают необходимость срочного выполнения запроса на аварийную синхронизацию, обеспечивая при этом безопасность и стабильность энергосистемы континентальной Европы", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что операторы в настоящее время сосредоточены на определении ключевых условий, необходимых для поддержки электроснабжения Украины в приоритетном порядке.

Напомним, ранее скорейшее объединение энергосистем Украины и Европы поддержали в ЕС.

Техническая стадия синхронизации будет продолжаться до двух недель

Ранее Герман Галущенко заявил, что автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. Присоединяться назад к энергосистемам России и Беларуси Украина не будет.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.

Автор:
Степан Крьока