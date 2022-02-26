Українська енергосистема успішно працює в ізольованому режимі

Тестування української енергосистеми в ізольованому режимі пройшло успішно. Україна більше не приєднається до енергосистеми Росії та Білорусі. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

"У той час як Росія розпочала військове вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем. Автономна робота української енергосистеми 24-26 лютого пройшла успішно та довела нашу здатність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетного обстрілу, завзятих боїв та спроб ворога атакувати об'єкти критичної інфраструктури", - написав він.

За його словами, українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц у різних режимах роботи та надійність та безпеку енергопостачання українським споживачам навіть за умов військової агресії.

"Дякуємо оператору НЕК «Укренерго» за професійно виконані роботи та диспетчерське управління у надскладних умовах. Дякую всім енергетичним підприємствам за забезпечення ресурсної, технічної та технологічної роботи енергосистеми!", - зазначив Галущенко.

Робота в ізольованому режимі, як передбачено Угодою про умови майбутнього об'єднання української та європейської енергосистем, мала проводитись у два етапи: у зимовий та літній період.

"Повернення енергосистеми України до об'єднаної з Росією та Білоруссю мережі після випробувань було заплановано на 27 лютого. Водночас ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів", - написав Галущенко.

Він додав, що має намір звернутися до міністрів енергетики європейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення щодо приєднання української енергосистеми до європейської.

Технічно та технологічно ми довели нашу здатність. Політично – слово за урядами країн Європи.

Після восьми років, що ми доводимо наш європейський вибір, після збройного нападу Росії протягом останніх днів у жодній європейській країні не може бути сумнівів у наших прагненнях.

У роботі 26 лютого 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності.

Нагадаємо, робота української енергосистеми в ізольованому режимі є одним із заходів, необхідних для синхронізації Об'єднаної енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи.

24 лютого 2022 р. президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України. Міста обстрілюють ракетами. Точать позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.