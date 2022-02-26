Украинская энергосистема успешно работает в изолированном режиме

Тестирование украинской энергосистемы в изолированном режиме прошло успешно. Украина больше не присоединиться к энергосистеме России и Беларуси. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр энергетики Герман Галущенко.

"В то время как Россия начала военное вторжение в Украину, энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем. Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры", — написал он.

По его словам, украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии.

"Спасибо оператору НЭК «Укрэнерго» за профессионально выполненные работы и диспетчерское управление в сверхсложных условиях. Благодарю всех энергетических предприятий за обеспечение ресурсной, технической и технологической работы энергосистемы!", — отметил Галущенко.

Работа в изолированном режиме, как предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем, должна была проводиться в два этапа: в зимний и летний период.

"Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов", — написал Галущенко.

Он добавил, что намерен обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран.

После восьми лет, что мы доказываем наш европейский выбор, после вооруженного нападения России в течение последних дней ни в одной европейской стране не может быть сомнений в наших стремлениях.

В работе 26 февраля 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности.

Напомним, работа украинской энергосистемы в изолированном режиме является одним из мероприятий необходимых для синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.