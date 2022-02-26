Україна не буде знов під'єднуватись до енергосистем РФ та Білорусі, — Галущенко

Поки Росія обстрілювала україньскі міста, енергосистема України проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії”, — повідомив він.

Галущенко додав, що робота в ізольованому режимі, як передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем, мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди. Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Однак в суботу, 26 лютого, міністр підписав наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.

“Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично — слово за урядами європейських країн. Після восьми років, що ми доводимо наш європейський вибір, після збройного нападу Росії протягом останніх днів в жодної європейської країни не може бути сумніву у наших прагненнях. Отже, ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, не зважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації”, — заявив посадовець.

Він також зазначив, що сьогодні працюють 10 блоків АЕС та гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.