Украина не будет снова подключаться к энергосистемам РФ и Беларуси, — Галущенко

Пока Россия обстреливала украинские города, энергосистема Украины проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры. Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии”, - сообщил он.

Галущенко добавил, что работа в изолированном режиме, как предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем, должна была проводиться в два этапа: в зимний и летний период. Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний запланировано на 27 февраля. Однако в субботу, 26 февраля, министр подписал приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

“ Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран. После восьми лет, что мы доказываем наш европейский выбор, после вооруженного нападения России в течение последних дней ни в одной европейской стране не может быть сомнений в наших стремлениях. Итак, мы рассчитываем на европейский шаг навстречу. Но уверены в своих силах и способности обеспечить украинцев стабильным энергоснабжением, несмотря на плановость или ускоренность сроков синхронизации”, - заявил чиновник.

Он также отметил, что сегодня работает 10 блоков АЭС и гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.