Галущенко рассказал, сколько мощностей генерации электроэнергии есть в резерве

Министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко заявил, что резерв мощностей генерации электроэнергии по состоянию на 11 января составляет 3,6 тысячи МВт при потреблении 22,6 МВт. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Система абсолютно сбалансирована и обеспечена своим ресурсом. Для примера, если вчера потребление составляло около 22 600 МВт, то при таком потреблении мы имеем очень существенный резерв мощностей. Атомная генерация имеет около 1 тысячи МВт, тепловая генерация — 600 МВт, а ГЭС — около 2 тысяч МВт. Соответственно, резерв мощностей в системе есть", — сказал министр.

Он также добавил, что за первый зимний месяц на складах ТЭС увеличились запасы угля. Так, 11 декабря 2021 года на складах ТЭС и ТЭЦ было 518 тысяч тонн, а по состоянию на 11 января 2022 года уже 714 тысяч тонн угля.

"То есть мы видим прирост угля на складах. Это обеспечено диверсификацией поставок из-за блокады Российской Федерацией, и в первую очередь речь идет о морском пути и, соответственно, ритмичности прибытия судов в порты, что мы обеспечили в декабре и январе и обеспечим в феврале и марте", — отметил Галущенко.

Напомним, 6 января в Украину завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС, которая является главным источником энергии для области.

Ранее во время брифинга 5 января Галущенко заявил, что Россия блокирует транзит поставок угля из Казахстана в Украину.

В ноябре-декабре 2021 года в Энергохолдинг ДТЭК поставил в Украину несколько судов с американским углем.