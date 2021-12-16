ДТЭК привез в Украину третье судно с американским углем для ТЭС. Четвертое прибудет ночью

Энергохолдинг ДТЭК поставил в Украину третье судно с американским углем для украинских ТЭС, четвертое судно ожидается этой ночью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Согласно сообщению, первое судно с 55 тысячами тонн угля происхождением из Колумбии причалило в порт ТИС сегодня в 13.30.

Второе с 76 тысячами тонн топлива из США будет швартоваться в порту «Южный» ночью. Новые партии топлива в ближайшее время пополнят запасы на складах ТЭС компании.

Напомним, первая партия импортного угля для "Центрэнерго" прибыла 20 ноября. Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн. Второе судно с 66 тысячами тонн угля прибыло в Украину 5 декабря.

Напомним также, ранее в компании ДТЭК заявили, что анонсированный президентом Зеленским уголь, который прибудет на судах класса Panamax, зафрахтовала компания Рината Ахметова для прохождения осенне-зимнего сезона.

В компании иронизировали, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении оценил усилия ДТЭК по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях.