В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"

20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент энергокомпания договорилась с международными поставщиками об импорте 7 судовых партий с углем, из которых 5 поставок – с углем из США и 2 – из Колумбии.

Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тыс. тонн, в итоге суммарный объем поставок – почти 470 тыс. тонн, уточнили в "ДТЭК Энерго".

По ее данным, ожидается, что все партии прибудут в Украину на протяжении ноября 2021 года – января 2022 года. Ближайшая поставка намечена на конец ноября, четыре – в декабре и одна – в январе.

"Все они предназначены для потребностей ТЭС "ДТЭК Энерго", – уточнили в компании.

Кроме поставок угля морем, ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тыс. тонн энергетического угля, также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана.

Общий объем уже законтрактованного угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн, в сентябре-октябре всего было импортировано свыше 356 тыс. тонн угля, резюмировали в "ДТЭК Энерго".

Там также указали, что ведут переговоры о дополнительных объемах импортного топлива.

При этом в "ДТЭК Энерго" отметили, что импорт является временной мерой, направленной на покрытие дефицита ресурса, а приоритетом остается использование угля украинской добычи.

В компании добавили, что на протяжении января-октября на шахтах ДТЭК Энерго добыто 13,7 млн тонн угля марки "Г" и введено в работу 23 новых лавы, всего планируется довести уровень добычи по году до 17 млн тонн газового угля.

Напомним, ранее в компании ДТЭК заявили, что анонсированный президентом Зеленским уголь, который прибудет на судах класса Panamax, зафрахтовала компания Рината Ахметова для прохождения осенне-зимнего сезона.

В компании иронизируют, что президент Владимир Зеленский в своем видеообращении оценил усилия ДТЭК по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях.

Ранее мы сообщали, что запасы угля на украинских ТЭС стремительно снижаются. Более того, на Ладыжинской, Запорожской и Приднепровской электростанциях топливо почти закончилось.

Также из-за нехватки угля из ремонта выводят два блока АЭС и запускают три ТЭЦ на газе. Однако, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.