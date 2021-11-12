Энергетика 1 час назад

В Украине из-за нехватки угля выводят из ремонта два блока АЭС и запускают три ТЭЦ на газе

Минэнерго взялось за срочные меры, чтобы сэкономить дефицитный уголь

Киевская ТЭЦ-5. Фото: Киевгорадминистрация Киевская ТЭЦ-5. Фото: Киевгорадминистрация
Киевская ТЭЦ-5. Фото: Киевгорадминистрация

Из-за нехватки на складах энергогенерирующих предприятий угля из ремонта раньше срока вывели 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, также в строй возвращают 3-й энергоблок Ровенской АЭС и запускают в работу две работающих на газе киевских теплоэлектроцентрали и еще одну ТЭЦ под Харьковом.

Об этом сказал в видеосообщении, опубликованном на Facebook-странице Министерства энергетики, первый заместитель министра Юрий Власенко.

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"На этой неделе Минэнерго провело ряд мероприятий, которые дадут сэкономить около 500 тысяч тонн угля. Так, из ремонта на 10 дней раньше вышел 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, что даст дополнительно в систему 1 тысячу МВт. Следовательно, на сегодняшний день в энергосистеме работает 12 энергоблоков общей мощностью 11 тысяч МВт", — отметил он.

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Также чиновник сообщил, что 13 ноября должен выйти из ремонта 3-й энергоблок Ровенской АЭС, что также даст в систему дополнительно 1 тысячу МВт.

"Кроме того, на этой неделе должны запуститься в работу ТЭЦ, а именно киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также харьковская ТЭЦ-5 объемом 600 МВт, что даст возможность уменьшить потребление угля примерно на 150 тысяч тонн", — анонсировал Власенко.

"Такими действиями мы на сегодняшний день даем возможность генерирующим компаниям пополнить запасы угля на складах. Соответственно, на сегодняшний день в ноябре прогнозируется поставка угля в размере 1,9 млн тонн", — сказал первый замглавы Минэнерго.

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Чиновник добавил, что из них 1,4 млн тонн — это уголь собственной добычи, а 500 тысяч тонн — это импортируемый уголь из США, Казахстана и Польши.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.

4 ноября Минэнерго заявляло, что планирует переводить работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварийных ситуаций.

Отметим также, что позже в тот же день председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что Россия заблокировала транзит угля в Украину из Казахстана.

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