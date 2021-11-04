Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину

Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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"Технически блокировка происходит на уровне РЖД (российской железной дороги. — Ред.), которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", — написал Герус.

По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

Напомним, ранее Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия может прекратить поставки антрацитового угля в Украину.

В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Ранее сообщалось, что представители свыше 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились с необходимостью постепенно отказаться от использования угля как самого "грязного" источника топлива.