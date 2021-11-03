Энергетика 40 минут назад

Аварийные поставки электричества: укрэнерго обвиняет ДТЭК, те заявляют о давлении

"Укрэнерго" просит Государственную инспекцию энергетического надзора провести проверки на ТЭС, компании ДТЭК из-за частых аварий на них. В ДТЭК заявляют о давлении на компанию.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

2 ноября в связи с аварийными ремонтами на ряде теплоэлектростанций компании ДТЭК и дефицитом электроэнергии дефицит электроэнергии. В результате этого "Укрэнерго" вынуждено импортировать 3 500 МВт-ч электроэнергии из Беларуси. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодня, 2 ноября, 13-00 до 20-00 часов в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины НЭК "Укрэнерго" вынужденно активировало аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3500 МВт·ч. Причины дефицита мощности — повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ", — сказано в сообщении.

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Согласно ему, на "ДТЭК Кураховская ТЭС" задержан выход из планового ремонта блока №8, который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября. Также в первой половине дня 2 ноября был выведен в ремонт корпус 1А "ДТЭК Криворожской ТЭС". Утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины, что могло бы уменьшить в этой зоне дефицит мощности.

Кроме этого, из-за вывода в аварийный ремонт энергоблоков №11 и №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК "Укрэнерго" 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в "Острове Янтарской ТЭС". Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 800 МВтч.

"В связи с стремительным повышением уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок", — сказано в сообщении.

В свою очередь в "ДТЭК Энерго" потребовали от "Укрэнерго" опровергнуть обвинения обвинений относительно причин  срыва балансировки энергосистемы.

"ТЭС ДТЭК Энерго последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ. Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтеров ДТЭК Энерго, энергосистема продолжает функционировать в условиях искусственно созданного кризиса в государственной генерации. ДТЭК Энерго, несмотря на беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, импортировала в страну более 300 тыс. тонн угля, оказав безвозмездную поддержку государственным ТЭС", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время компания ожидает еще 4 партии угля из США, в то время как предприятия государственной генерации не сформировали запасы.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", — отмечают в ДТЭК.

 Напомним, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Согласно дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы в этом году украинская энергосистема должна будет работать в изолированном от России и Баларуси режиме. При этом запасы угля на складах украинских ТЭС критически низкие.

Напомним также, глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет. поскольку соответствующие аукционы по продаже электроэнергии не были проведены.

Фото: Depositphotos

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