Бизнесу вернули все задержанные возмещения НДС

В октябре налогоплательщикам возместили 25,9 млрд грн НДС. Суммы, выплату которых ранее приостановили из-за нехватки средств на едином казначейском счете, вернули бизнесу в полном объеме.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Министерства финансов.

Задержки возникли из-за необходимости в первую очередь финансировать сектор безопасности и обороны, заработные платы, пенсии и социальные выплаты.

В ноябре возмещение продолжилось в штатном режиме. По состоянию на 5 ноября плательщикам перечислили еще 5,6 млрд. грн.

Всего с начала 2026 года бизнес получил 202,4 млрд. грн. бюджетного возмещения НДС.

Согласованные суммы перечисляют в обычном порядке — в течение пяти операционных дней после поступления соответствующей информации в Казначейство, как предусмотрено пунктом 200.13 Налогового кодекса.

Напомним, в октябре из-за нехватки средств на едином казначейском счете бизнеса временно остановили возмещение НДС примерно на 17–18 млрд грн. Для компаний такие выплаты являются принципиальной частью оборотного капитала.