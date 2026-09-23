Правительство остановило выплаты городам на подготовку к зиме и защиту энергетики

В Ассоциации городов Украины заявили, что правительство остановило выплаты, предусмотренные для общин в защиту энергетики, подготовку к зиме, ликвидацию последствий обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Ассоциация городов Украины.

Отмечается, что информацию о прекращении платежей общины получают от муниципалитетов.

Ассоциация городов Украины поднимает вопрос соответствия остановки платежей закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год и возможных последствий такого решения для общин и населения, ведь города должны готовиться к отопительному сезону и выполнять планы устойчивости при отсутствии предусмотренных средств.

Советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан отметила, что правительство не может самостоятельно решать, осуществлять или не осуществлять предусмотренные бюджетом выплаты без соответствующего решения Верховной Рады.

"В парламентско-президентской республике правительство не может себе позволить хотеть или не хотеть платить или не платить. Правительство не может самостоятельно остановить эти выплаты без решения Верховной Рады, без парламента", – подчеркнула она.

Продан отметила, что Ассоциация городов Украины объединяет 1092 общины, и все эти общины заинтересованы в эффективной подготовке к отопительному сезону и ждут помощи правительству, которое на сегодняшний день должно 85 миллиардов гривен теплоснабжающим предприятиям.

"Эти деньги правительство не отдает и не планирует отдавать. Но хотя бы не вредить - это по крайней мере правительство может делать и без дополнительного финансирования. Если есть проблемы со средствами, если есть проблемы на казначейском счете, правительство это должно видеть не сегодня на вчера, а заранее. На основе этого они обязаны готовить изменения в государственный бюджет на текущий год". объяснила Продан.

Что случилось

Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа, расходы на 39 млрд грн, в том числе на подготовку энергетики к зиме, запланированные на сентябрь-ноябрь, отложили на декабрь из-за нехватки средств.

Это касается и расходов на реализацию планов устойчивости и подготовку к зиме.

При этом нардепка отметила, что отсрочка до декабря может означать, что эти программы не успеют вообще профинансировать в этом году.

Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать лишь три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.