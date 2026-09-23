Уряд зупинив виплати містам на підготовку до зими та захист енергетики

В Асоціації міст України заявили, що уряд зупинив виплати, передбачені для громад на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів.

Як пише Dilo, про це повідомила Асоціація міст України.

Зазначається, що інформацію пр припинення платежів громади отримують від муніципалітетів.

Асоціація міст України порушує питання відповідності зупинки платежів закону про Державний бюджет України на 2026 рік та можливих наслідків такого рішення для громад і населення, адже як міста мають готуватися до опалювального сезону та виконувати плани стійкості за відсутності передбачених коштів.

Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан зауважила, що уряд не може самостійно вирішувати, здійснювати чи не здійснювати передбачені бюджетом виплати без відповідного рішення Верховної Ради.

"У парламентсько-президентській республіці уряд не може собі дозволити хотіти або не хотіти платити чи не платити. Уряд не може самостійно зупинити ці виплати без рішення Верховної Ради, без парламенту", - підкреслила вона.

Продан зауважила, що Асоціація міст України об’єднує 1092 громади, і всі ці громади зацікавлені в ефективній підготовці до опалювального сезону та чекають на допомогу уряду, який на сьогодні винен 85 мільярдів гривень теплопостачальним підприємствам.

"Ці гроші уряд не віддає і не планує віддавати. Але хоча б не шкодити - це принаймні уряд може робити і без додаткового фінансування. Якщо є проблеми з коштами, якщо є проблеми на казначейському рахунку, уряд це має бачити не сьогодні на вчора, а заздалегідь. На основі цього вони зобов’язані готувати зміни до державного бюджету на поточний рік і з цими змінами приходити на узгодження до парламенту", - пояснила Продан.

Що трапилось

Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, витрати на 39 млрд грн, у тому числі на підготовку енергетики до зими, заплановані на вересень–листопад, відклали на грудень через брак коштів.

Це стосується й видатків на реалізацію "планів стійкості" та підготовку до зими.

При цьому нардепка зауважила, що відстрочка до грудня може означати, що ці програми взагалі не встигнуть профінансувати цього року.

Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Наразі через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.