Грошей немає: в Україні фінансуватимуть лише три сфери через дефіцит бюджету

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Як пише Dilo, про це заявила народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Бюджетна криза в Україні

За словами нардепки, з 15 вересня в Україні фінансуються лише три сфери:

соціальні видатки,

зарплати бюджетникам,

утримання військових.

"Грошей у бюджеті дуже мало", - зауважила Василевська-Смаглюк, навівши це як аргумент необхідності для Верховної Ради проголосувати низку "європейських" законів.

При цьому, як зауважує нардепка, МВФ не відмовився від вимоги про відміну ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ухвалення відповідного законопроєкту залишається умовою для отримання Україною наступного траншу.

Уряд вже повторно схвалив пакет законопроєктів про посилки та має знову внести його до парламенту. Очікується, що парламент розгляне документи найближчим часом.

Поки що незрозуміло, яка ймовірність, що законопроєкт ухвалять (з урахуванням того, що два попередні голосування Рада "провалила").

Дефіцит держбюджету України

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.