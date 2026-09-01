Рада вдруге не підтримала законопроєкти про скасування пільг на посилки вартістю до €150

На засіданні 1 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкти №15460 та №15112-д про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до €150.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада знову провалила законопроєкти 15460 та 15112д про скасування пільги на посилки до 150 євро. За лише - 194 та 198", — написав він.

За словами Железняка, парламент 244 голосами підтримав повернення законопроєктів суб’єкту законодавчої ініціативи.

Попереднього разу Верховна Рада не змогла підтримати відповідний законопроєкт 26 травня, а 30 липня Кабінет Міністрів повторно направив його до парламенту.

Позиція уряду

В уряді пояснюють, що запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до €150 дозволить гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС та створити рівні умови для всіх учасників ринку. Водночас пільга для приватних подарунків вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, залишиться чинною.

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, нині українські виробники та продавці сплачують ПДВ, тоді як частина імпортних товарів, які надходять через міжнародні поштові відправлення, має податкову перевагу.

Глава уряду наголосив, що скасування пільги сприятиме чесній конкуренції, підтримає вітчизняних виробників і забезпечить державному бюджету понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування оборони, зміцнення стійкості держави та розвиток української економіки.

МВФ та ЄС вимагають від України ввести ПДВ на посилки

Скасування пільги на недорогі міжнародні посилки стало однією з ключових умов для червневого перегляду програми МВФ, який наполягає на розширенні податкової бази.

Попередні домовленості України з МВФ щодо отримання нового фінансування передбачали ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Також Європейський Союз хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро. Передбачалось, що ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.