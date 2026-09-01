Росія майже вдвічі наростила флот для експорту санкційного СПГ: хто купує газ

Росія менш ніж за рік майже подвоїла флот танкерів, що перевозять скраплений природний газ (СПГ) із підсанкційного арктичного проєкту "Арктик СПГ-2". Однак єдиним покупцем палива з цього об’єкту є лише Китай.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Збільшення флоту та клас суден

За даними аналізу відстеження суден, об'єкт та пов'язану інфраструктуру обслуговують щонайменше 20 суден проти 11 наприкінці грудня. Більшість із них мають непрозору структуру власності, характерну для тіньового флоту.

До складу флоту увійшло нове побудоване в Росії судно льодового класу, призначене для цілорічного пересування крижаними водами.

"Москва впроваджує логістику для доставки зростаючої кількості СПГ до Азії з проекту «Арктик СПГ-2»", — Мальте Хумперт, засновник Арктичного інституту.

Наразі єдиним покупцем санкційного палива з цього об'єкта є Китай, який розпочав закупівлі минулого року та прискорив їх у 2026 році. Як зазначають аналітики, експорт енергоносіїв, як морським транспортом, так і трубопровідним, допомагає зміцнювати зв'язки між Москвою та Пекіном.

Логістичні обмеження та прогнози видобутку

Arctic LNG 2 розташований в Арктиці, тому для транспортування газу потрібні судна льодового класу. СПГ спочатку перевозять ними до пунктів перевалки в Росії, після чого вантаж можуть завантажувати на звичайні танкери для доставки покупцям.

"Пропускна спроможність залишається основним обмеженням", — сказала віцепрезидентка Rystad Energy Дарія Мельник.

Міжнародна консалтингова компанія Rystad Energy підвищила прогноз виробництва Arctic LNG 2 у 2026 році приблизно на 9% — до 5 млн тонн. За оцінкою її фахівців, нинішній флот може забезпечити експорт 5,2–5,4 млн тонн на рік, тоді як потужність двох діючих виробничих ліній становить 13,2 млн тонн.

За оцінками Rystad Energy, для виходу заводу на повну потужність Росії знадобиться до 30 звичайних суден. Тому Москва продовжує розширювати флот для перевезення СПГ.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається використати глобальний дефіцит природного газу для продажу палива з об'єктів, що перебувають під санкціями США. Країнам Південної Азії пропонують партії скрапленого природного газу (СПГ) зі знижкою 40% від ринкових цін.